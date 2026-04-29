Kota: गांव से सरकारी क्वार्टर पर पहुंची पत्नी तो पति का शव देखकर उड़े होश, रेलवे कर्मचारी की संदिग्ध मौत

पुलिस के अनुसार फिलहाल मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। मामले को संदिग्ध मानते हुए पुलिस विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है। परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि घटना के बारे में अधिक जानकारी मिल सके। इसके अलावा मृतक के मोबाइल फोन और अन्य जरूरी साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।