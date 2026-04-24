24 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

शव पर मिले चोट के अनगिनत निशान, चिकित्सक बोले-हैवानियत की हद

आइआरएस अफसर की बेटी की हत्या के बाद पोस्टमार्टम के दौरान उसके शरीर पर चोट के अनगिनत निशान मिले। पोस्टमार्टम कर रहे चिकित्सकों के मुंह से निकला गया कि यह तो हैवानियत की हद है।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Umesh Sharma

Apr 24, 2026

आइआरएस अफसर की बेटी की हत्या के बाद पोस्टमार्टम के दौरान उसके शरीर पर चोट के अनगिनत निशान मिले। पोस्टमार्टम कर रहे चिकित्सकों के मुंह से निकला गया कि यह तो हैवानियत की हद है। ऐसे अपराधी के लिए कठोर से कठोर सजा भी कम होगी।
पोस्टमार्टम में पुष्टि हुई कि युवती की मौत गला घोंटने से हुई है। उसके दोनों हाथों, पैरों और हथेलियों पर कई खरोंचे और चोट के निशान थे। इससे साफ है कि युवती ने खुद को बचाने का प्रयास किया था। इस दौरान ही आरोपी ने उसे बेहोश करके बलात्कार किया और फिर उसकी गला घोटकर हत्या कर दी। गौरतलब है कि आरोपी राहुल मीणा आइआरएस के घर पर ही काम करता था। उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसके बाद उसने बदला लेने के लिए आइआरएस की बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मीणा को कोर्ट ने चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपिका ठाकरान के समक्ष सुनवाई के दौरान आगे की पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड की मांग गई।

गले में अंदरूनी रक्तस्राव मिला
गले की अंदरूनी जांच में रक्तस्राव मिला और थायराइड कार्टिलेज के दोनों हॉर्न टूटे मिले। अंदरूनी अंगों में अत्यधिक जमाव मिला है, जिससे गला घोटे जाने से दम घुटने की पुष्टि होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट दो से तीन दिन में आएगी।

अलवर में भी पीड़िता ने दर्ज कराए बयान
वारदात से पूर्व 21 अप्रेल की रात उसने अलवर में अपने पड़ोस में रहने वाली एक विवाहित महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात की थी। पीड़िता की मेडिकल जांच के साथ ही न्यायालय में बयान दर्ज कराए जा चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए राहुल के पिता और उसके दोस्तों सहित दस लोगों को अलवर से हिरासत में लिया था, जिनसे सूचनाओं और एक मोवाइल लोकेशन के आधार पर राहुल की द्वारका के होटल से गिरफ्तार किया था।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Apr 2026 05:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / शव पर मिले चोट के अनगिनत निशान, चिकित्सक बोले-हैवानियत की हद

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अलवर में स्कूलों का बदला समय, भीषण गर्मी के बीच जिला कलक्टर का बड़ा फैसला

अलवर

Alwar Crime: स्कूल जा रही 11वीं की छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप, ग्रामीणों ने फूंकी आरोपियों की कार

अलवर

अलवर में 8 लाख की लूट: दोस्त ही निकला असली लुटेरा, हुआ गिरफ्तार

अलवर

Alwar: नाबालिग से रेप और अश्लील वीडियो बनाने वाले को 20 साल की कैद

अलवर

Weather: भीषण गर्मी का कहर, तीन दिनों तक हीटवेव का ‘यलो अलर्ट’

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.