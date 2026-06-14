अलवर-भिवाड़ी में फ्लैट खरीदने की चाह रखने वालों के लिए काम की खबर, राजस्थान आवासन मंडल ने बदले नियम

आवासन मंडल बिजली, पानी से लेकर ढांचागत कार्य के डिजाइन रेरा में प्रस्तुत करेगा। वहां से मंजूरी में करीब दो माह लगेंगे। उसके बाद आवासन मंडल रजिस्ट्रेशन शुरू करेगा। एलआइजी फ्लैट का रजिस्ट्रेशन 50 हजार रुपए में होगा। एमआइजी फ्लैट का रजिस्ट्रेशन 70 हजार रुपए में होगा। उसके बाद किस्तों में राशि जमा कर सकेंगे। भिवाड़ी में फ्लैट की कीमत का 10 प्रतिशत हिस्सा रजिस्ट्रेशन के समय ही जमा कराया गया था। इसका नुकसान यह हुआ कि 32 फ्लैट के आवेदन मांगे गए थे, लेकिन 20 ही लोगों ने आवेदन किया।