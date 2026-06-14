Bhilwara : भीलवाड़ा को जल्द मिलेगी जाम से राहत, एलिवेटेड रोड की डीपीआर बनाने के लिए कंपनी EPIL का सर्वे शुरू

मार्च 2025 में तीन दिनों तक भीलवाड़ा शहर के सबसे व्यस्ततम चौराहों पर सर्वे किया गया, तो आंकड़े बेहद चौकाने वाले सामने आए। गंगापुर चौराहा पर रोजाना लगभग 82,484 वाहन, वीर तेजाजी सर्किल पर 76,576 वाहन और अजमेर चौराहा पर करीब 66,060 वाहन रेंगते हुए दर्ज किए गए। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि इस पूरे रूट का आधा यानी 50 फीसदी से ज्यादा ट्रैफिक सीधे इसी मुख्य कॉरिडोर से होकर गुजरता है, जिसके चलते यहां 'ग्रेड सेपरेटेड एलिवेटेड कॉरिडोर' बनाना ही एकमात्र और सबसे सटीक दीर्घकालिक समाधान माना गया।