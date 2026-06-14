14 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

Bhilwara : भीलवाड़ा को जल्द मिलेगी जाम से राहत, एलिवेटेड रोड की डीपीआर बनाने के लिए कंपनी EPIL का सर्वे शुरू

Bhilwara Elevated Road : भीलवाड़ा में 250 करोड़ की लागत से एलिवेटेड रोड बनेगा। दिल्ली की कंपनी EPIL ने मोर्चा संभाल लिया है। कंपनी के महाप्रबंधक राकेश कुमार ने बताया डीपीआर 4 माह में पूरा बन जाएगा।

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jun 14, 2026

Bhilwara Rs 250 crore elevated road built Delhi based company EPIL take over survey Start

Bhilwara Flyover : फोटो - AI

Bhilwara Elevated Road : भीलवाड़ा शहर के गायत्री आश्रम से लेकर रामधाम तक प्रस्तावित एलिवेटेड रोड के निर्माण की सुगबुगाहट अब धरातल पर दिखने लगी है। अनुबंधित केंद्रीय एजेंसी 'इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड' (ईपीआइएल) नई दिल्ली ने शहर में अपना मोर्चा संभाल लिया है। बजट घोषणा 2026-27 के तहत करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एलिवेटेड रोड के लिए कंपनी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का काम शुरू करने जा रही है।

मार्च 2025 में तीन दिनों तक भीलवाड़ा शहर के सबसे व्यस्ततम चौराहों पर सर्वे किया गया, तो आंकड़े बेहद चौकाने वाले सामने आए। गंगापुर चौराहा पर रोजाना लगभग 82,484 वाहन, वीर तेजाजी सर्किल पर 76,576 वाहन और अजमेर चौराहा पर करीब 66,060 वाहन रेंगते हुए दर्ज किए गए। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि इस पूरे रूट का आधा यानी 50 फीसदी से ज्यादा ट्रैफिक सीधे इसी मुख्य कॉरिडोर से होकर गुजरता है, जिसके चलते यहां 'ग्रेड सेपरेटेड एलिवेटेड कॉरिडोर' बनाना ही एकमात्र और सबसे सटीक दीर्घकालिक समाधान माना गया।

2032 तक के ट्रैफिक का पूरा इंतजाम

इस प्रोजेक्ट की रूपरेखा सिर्फ आज की जरूरतों को देखकर नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की आबादी और वाहनों की संख्या को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। ट्रैफिक प्रोजेक्शन के मुताबिक, साल 2029, 2030 और 2032 तक इन प्रमुख जंक्शनों पर वाहनों का दबाव एक लाख प्रति दिन को भी पार कर जाएगा।

साढ़े तीन साढ़े तीन साल का लगेगा लंबा समय

हालांकि, इस भव्य कॉरिडोर को जमीन पर उत्तरने में थोड़ा धैर्य रखना होगा क्योंकि डीपीआर की तैयारी, सरकारी अनुमोदन, टेंडर प्रक्रिया और वास्तविक निर्माण कार्य को पूरा होने में लगभग साढ़े तीन साढ़े तीन साल का लंबा समय लगेगा। लेकिन एक बार जब यह बनकर तैयार हो जाएगा, तो वर्ष 2032 और उसके बाद की पीढ़ियों के लिए भी यह सफर बेहद सुहाना और बिना रुकावट वाला साबित होगा।

अनुमानित निर्माण लागत 303.48 करोड़ रुपए

एलिवेटेड रोड की लंबाई : 2.490 किलोमीटर
एलिवेटेड रोड की लेन : 04
एलओए आदेश : 18.02. 2026
आधिकारिक अनुबंध : 15.04.2026
डीपीआर लागत : 5 करोड़ रुपए।

प्रतिदिन गुजरने वाले वाहनों की संख्या

गायत्री आश्रम से रामधाम : 1673
गायत्री आश्रम से परशुराम सर्किल : 6455
रामधाम से गायत्री आश्रम : 17876
रामधाम से परशुराम सर्किल : 10745
परशुराम सर्किल से गायत्री आश्रम : 9945
परशुराम सर्किल से रामधाम : 4298 ।

सांसद से की रायशुमारी, चार माह में बना लेंगे डीपीआर

कंपनी के महाप्रबंधक राकेश कुमार की अगुवाई में पहुंची टीम ने शुक्रवार को गायत्री आश्रम से लेकर रामधाम तक प्रस्तावित एलिवेटेड रोड का जायजा लिया। यहां नगर विकास न्यास की अधिशासी अभियंता राजू बडारिया से तकनीकी जानकारी ली। इसके बाद टीम ने सांसद दामोदर अग्रवाल से मुलाकात की। यहां अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि शहर की जनता की सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करें। राकेश कुमार ने पत्रिका को बताया कि डीपीआर बनाने के लिए सर्वे इसी माह में शुरू हो जाएगा। चार माह में पूरी डीपीआर बना ली जाएगी।

Rajasthan : झुंझुनूं के इस्लामपुर गांव का नाम होगा श्रीरामपुर ! प्रस्ताव से लोग बेचैन, 15 जून को करेंगे पैदल मार्च

ये भी पढ़ें
Jhunjhunu Islampur Gaon renamed Shrirampur People uneasy proposal 15 June padal march

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Jun 2026 09:26 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / Bhilwara : भीलवाड़ा को जल्द मिलेगी जाम से राहत, एलिवेटेड रोड की डीपीआर बनाने के लिए कंपनी EPIL का सर्वे शुरू

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Panchayat Elections : पंचायत-निकाय चुनाव में नया संकेत, अरुण चतुर्वेदी बोले-अक्टूबर-दिसंबर में करवा लेंगे

Rajasthan Panchayat nikay elections New signal Arun Chaturvedi said October-December done
भीलवाड़ा

Bhilwara : रामधाम से गायत्री आश्रम तक एलिवेटेड रोड को मंजूरी, जिला कलक्टर ने कई सवालों के दिए बेबाक जवाब

Ram Dham to Gayatri Ashram elevated road approved Bhilwara District Collector answers
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में बजरी माफिया बेखौफ: कोठारी नदी में खुलेआम अवैध खनन, रेकी के लिए तैनात रहते हैं गुर्गे, पुलिस-प्रशासन मौन

Bhilwara Sand Mafia Illegal Mining
भीलवाड़ा

Bhilwara: कौन हैं टीना रोलानिया? जिनके WhatsApp कॉल और चैट से खुला रिश्वतखोरी का मामला, सरकार ने किया APO

Treasury Officer Tina Rolania APO
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा ACB का बड़ा एक्शन: पटवारी के फर्जी साइन से माइनिंग लीज दिलाने वाले JEN समेत 8 आरोपियों पर चालान

bhilwara acb
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.