Alwar: अलवर के किशन कुंड में चला झरना, बारिश के बाद परिवार संग घूमने पहुंचे लोग

मौसम विभाग ने अलवर जिले में अगले चार दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। प्रशासन ने लोगों से जलभराव वाले क्षेत्रों और तेज बहाव वाले स्थानों पर सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही किशन कुंड और अन्य झरनों पर घूमने आने वाले लोगों से भी पानी के तेज बहाव के पास न जाने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है।