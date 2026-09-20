अलवर में SI भर्ती पुनः परीक्षा आज 48 केंद्रों पर कड़ा पहरा, 13 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी दे रहे एग्जाम

परीक्षा दो पारियों में हो रही है। पहली पारी सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के प्रवेश को लेकर भी विशेष व्यवस्था की गई है। परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले केंद्र का प्रवेश बंद कर दिया गया। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया गया।