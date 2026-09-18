अलवर मेयर चुनाव: निर्दलीय रिंकल गर्ग ने वापस लिया नाम, अब भाजपा-कांग्रेस में सीधा मुकाबला

अलवर नगर निगम मेयर चुनाव में नाम वापसी के बाद अब मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच रह गया है। भाजपा ने वार्ड 7 की पार्षद सुमनलता अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस की ओर से वार्ड 39 की पार्षद कमलेश शर्मा मैदान में हैं। निर्दलीय रिंकल गर्ग के नामांकन वापस लेने के बाद अब दोनों प्रमुख दलों के बीच सीधा मुकाबला होगा। 21 सितंबर को मतदान के जरिए मेयर का चुनाव होगा। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने पार्षदों को एकजुट रखने और समर्थन जुटाने में जुटे हैं।