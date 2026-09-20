NH-48 पर हादसा: कार-ट्रेलर की भीषण भिड़ंत, खाटूश्यामजी के श्रद्धालु घायल

टक्कर के बाद कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कार में सवार लोग वाहन के अंदर फंस गए और उन्हें बाहर निकालना मुश्किल हो गया। हादसा देखकर मौके पर मौजूद स्थानीय लोग और हाईवे से गुजर रहे अन्य वाहन चालक तुरंत मदद के लिए पहुंचे। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला।