NH-48 पर हादसा: कार-ट्रेलर की भीषण भिड़ंत, खाटूश्यामजी के श्रद्धालु घायल

क्षतिग्रस्त वाहन (फोटो - पत्रिका)
नीमराणा के जनकसिंहपुरा के पास नेशनल हाईवे-48 पर देर रात कार और ट्रेलर की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार श्रद्धालु घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग अंदर फंस गए। दुर्घटना के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया।
जानकारी के अनुसार कार में सवार श्रद्धालु खाटूश्यामजी के दर्शन करने के बाद दिल्ली की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान जनकसिंहपुरा के पास आगे चल रहे एक वाहन के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। इससे उसके पीछे चल रहे ट्रेलर की गति प्रभावित हुई। इसी दौरान पीछे से आ रही कार ट्रेलर से जा टकराई।
टक्कर के बाद कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कार में सवार लोग वाहन के अंदर फंस गए और उन्हें बाहर निकालना मुश्किल हो गया। हादसा देखकर मौके पर मौजूद स्थानीय लोग और हाईवे से गुजर रहे अन्य वाहन चालक तुरंत मदद के लिए पहुंचे। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला।
इसके बाद घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। हादसे की सूचना मिलने पर नीमराणा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और दुर्घटना से जुड़ी जानकारी जुटाई।
हादसे के बाद कार और ट्रेलर के हाईवे पर खड़े होने से यातायात प्रभावित हुआ। सूचना मिलने पर एनएचएआई की टीम भी मौके पर पहुंची। टीम ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटवाया। इसके बाद सड़क पर यातायात को सुचारू कराया गया।
हादसे के दौरान कुछ समय के लिए मौके पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। एनएचएआई की टीम और पुलिस की कार्रवाई के बाद मार्ग को सामान्य किया गया।
नीमराणा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे के कारणों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। पुलिस आगे चल रहे वाहन के अचानक ब्रेक लगाने और उसके बाद हुई टक्कर की परिस्थितियों की जांच कर रही है। हादसे में घायल श्रद्धालुओं के संबंध में पुलिस और अस्पताल स्तर से जानकारी जुटाई जा रही है।
नेशनल हाईवे-48 पर वाहनों की तेज आवाजाही के बीच देर रात हुए इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को समय पर बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाने में मदद की।
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