खैरथल में रविवार को भी बाजार बंद, 21 सितंबर को सभापति चुनाव

खैरथल में आज भी बाजार बंद (फोटो - पत्रिका)
खैरथल नगर परिषद में सभापति की कुर्सी को लेकर चल रही सियासी खींचतान का असर कारोबार पर दिखाई दे रहा है। रविवार को भी चालीस फुटा रोड सहित कई मार्केट बंद रहे। बाजारों में सन्नाटा रहा। नगर परिषद की 45 सीटों के चुनाव परिणाम 14 सितंबर को घोषित हुए थे। इनमें कांग्रेस ने 20, भाजपा ने 8 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की।
सभापति चुनने के लिए 23 पार्षदों के समर्थन की जरूरत है। ऐसे में निर्दलीय पार्षदों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। परिणाम के बाद कांग्रेस के प्रमुख नेता रहे विक्रम सिंह चौधरी के भाजपा में शामिल होने और उनके साथ कुछ पार्षदों के पाला बदलने से चुनावी समीकरण बदले हैं। विक्रम सिंह चौधरी ने भाजपा प्रत्याशी के रूप में सभापति पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने ओमप्रकाश रोघा को अपना प्रत्याशी बनाया है। रोघा चुनाव में हारे उम्मीदवार हैं और कांग्रेस ने उन्हें हाइब्रिड फार्मूले के तहत मैदान में उतारा है। दोनों खेमों के बीच मुकाबले में निर्दलीय पार्षदों पर निगाहें टिकी हैं।
सभापति चुनाव से पहले पार्षदों के कथित अपहरण को लेकर शिकायतों और एफआईआर की जानकारी ने विवाद बढ़ा दिया है। वार्ड 3 से निर्वाचित कांग्रेस पार्षद रामधन के मामले में परिजनों की ओर से ओमप्रकाश रोघा सहित अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की बात सामने आई है। पुलिस आरोपों की जांच कर रही है। वार्ड 20 में भी एक पार्षद को जबरन वाहन में ले जाने के आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।
पुलिस कार्रवाई और व्यापारियों के नाम सामने आने के विरोध में व्यापारिक संगठनों में नाराजगी है। शनिवार को अनाज मंडी, सब्जी मंडी, किराना यूनियन, रेडीमेड गारमेंट्स, बर्तन यूनियन, चूड़ी मार्केट, तिरंगा मार्केट और चालीस फुटा रोड सहित बाजार बंद रहे।
कृषि उपज मंडी के व्यापारियों ने बैठक कर 19 से 21 सितंबर तक मंडी बंद रखने का निर्णय लिया है। व्यापारियों का कहना है कि चुनावी विवाद के बीच उन पर दबाव या अनावश्यक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उनका आरोप है कि राजनीतिक खींचतान में व्यापारियों को भी कार्रवाई के दायरे में लाया जा रहा है।
अब सभी की नजरें 21 सितंबर को होने वाले सभापति चुनाव पर हैं। चुनाव के नतीजे से तय होगा कि 45 सदस्यीय परिषद की कमान किसके हाथ जाती है। बाजार बंद और राजनीतिक गतिविधियों ने खैरथल में चुनावी माहौल को चर्चा में ला दिया है।
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