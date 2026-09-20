खैरथल में रविवार को भी बाजार बंद, 21 सितंबर को सभापति चुनाव

सभापति चुनने के लिए 23 पार्षदों के समर्थन की जरूरत है। ऐसे में निर्दलीय पार्षदों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। परिणाम के बाद कांग्रेस के प्रमुख नेता रहे विक्रम सिंह चौधरी के भाजपा में शामिल होने और उनके साथ कुछ पार्षदों के पाला बदलने से चुनावी समीकरण बदले हैं। विक्रम सिंह चौधरी ने भाजपा प्रत्याशी के रूप में सभापति पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने ओमप्रकाश रोघा को अपना प्रत्याशी बनाया है। रोघा चुनाव में हारे उम्मीदवार हैं और कांग्रेस ने उन्हें हाइब्रिड फार्मूले के तहत मैदान में उतारा है। दोनों खेमों के बीच मुकाबले में निर्दलीय पार्षदों पर निगाहें टिकी हैं।