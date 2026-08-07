Alwar: 11 साल बाद अलवर में यहां नर्सिंग कॉलेज शुरू होने की तैयारी, निरीक्षण पूरा 

भवन हस्तांतरण समिति में उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (पारिवारिक कल्याण) डॉ. संजय बुंदेला, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय अलवर, मुख्य अभियंता (सिविल) राजमेस जयपुर, सहायक अभियंता (सिविल) एनएचएम अलवर, सहायक अभियंता (पीडब्ल्यूडी) अलवर, नगर निगम के फायर सेफ्टी अधिकारी तथा राजकीय नर्सिंग कॉलेज ढाढ़ोली के नोडल अधिकारी एवं प्राचार्य बनवारी लाल को शामिल किया गया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि कॉलेज शुरू होने से रामगढ़ क्षेत्र के युवाओं, खासकर छात्राओं को नर्सिंग शिक्षा के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। साथ ही क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे।