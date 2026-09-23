Alwar: राजगढ़ में बघेरे की दहशत से डरे लोग, घर की छत पर दिखा 

ग्रामीणों के अनुसार करीब एक सप्ताह पहले बघेरा सतीश मीना के घर के बाड़े में आया था। इस दौरान वह एक स्वान को अपने जबड़े में दबाकर ले गया था। इस घटना के बाद से ही ग्रामीण बघेरे की गतिविधियों को लेकर चिंतित हैं। वन विभाग ने बघेरे को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया, लेकिन अब तक वह उसमें कैद नहीं हुआ है।