Alwar Deputy Mayor Election: अलवर डिप्टी मेयर चुनाव में BJP से अजय पूनिया जीते

कांग्रेस की ममता सैनी वार्ड 34 से पार्षद हैं। खास बात यह रही कि ममता सैनी को कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी कमलेश शर्मा से ज्यादा वोट मिले हैं। सोमवार को हुए मेयर चुनाव में भाजपा की सुमनलता अग्रवाल ने 42 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश शर्मा को 23 वोट मिले थे। सुमनलता अग्रवाल अलवर नगर निगम की पहली मेयर बनी हैं।