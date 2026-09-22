Alwar Deputy Mayor Election: अलवर डिप्टी मेयर चुनाव में BJP से अजय पूनिया जीते

BJP के अजय पूनिया जीते
अलवर नगर निगम में डिप्टी मेयर पद के लिए मंगलवार को हुए चुनाव में भाजपा के अजय पूनिया ने जीत दर्ज की। वार्ड 49 से पार्षद अजय पूनिया को 40 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी ममता सैनी को 24 वोट मिले। मतदान में एक वोट निरस्त किया गया। नगर निगम में कुल 65 वार्ड हैं।
अजय पूनिया को भाजपा ने डिप्टी मेयर पद के लिए प्रत्याशी बनाया था। चुनाव में बहुमत के लिए जरूरी समर्थन जुटाते हुए उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को पीछे छोड़ दिया। अजय पूनिया के लिए यह जीत इसलिए भी खास है, क्योंकि उनके पांचवीं बार पार्षद बनने का रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ है।
कांग्रेस की ममता सैनी वार्ड 34 से पार्षद हैं। खास बात यह रही कि ममता सैनी को कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी कमलेश शर्मा से ज्यादा वोट मिले हैं। सोमवार को हुए मेयर चुनाव में भाजपा की सुमनलता अग्रवाल ने 42 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश शर्मा को 23 वोट मिले थे। सुमनलता अग्रवाल अलवर नगर निगम की पहली मेयर बनी हैं।
अलवर जिले की कई नगर निकायों में मंगलवार को उपाध्यक्ष पद के चुनाव हुए। बहरोड़ नगर परिषद में भाजपा के रामनरेश यादव निर्विरोध उप सभापति चुने गए। कोटकासिम नगरपालिका में निर्दलीय मनीषा निर्विरोध उपाध्यक्ष बनीं। मांढण में भाजपा समर्थित निर्दलीय राकेश सैनी भी निर्विरोध उपाध्यक्ष चुने गए।
गोविंदगढ़-रामबास नगरपालिका में भाजपा के महेंद्र सैनी उपाध्यक्ष बने। उन्हें 20 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के राहुल देव को 5 वोट मिले। मालाखेड़ा नगरपालिका में कांग्रेस के महेश गुप्ता ने उपाध्यक्ष पद जीता। उन्हें 14 वोट मिले, जबकि भाजपा के राजेश गुप्ता को 6 वोट मिले।
बड़ौदामेव नगरपालिका में कांग्रेस की शबनम उपाध्यक्ष बनीं। शबनम को 14 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी इदरिस को 11 वोट मिले। कठूमर नगरपालिका में कांग्रेस के जयप्रकाश दीक्षित उपाध्यक्ष चुने गए। उन्हें 12 वोट मिले, जबकि भाजपा की पिंकी को 8 वोट मिले।
कोटपूतली-बहरोड़ जिले की नारायणपुर नगरपालिका में भाजपा की मीना यादव उपाध्यक्ष बनीं। उन्हें 19 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के दीनदयाल सैनी को 16 वोट मिले। वहीं, बर्डोद नगरपालिका में कांग्रेस की पम्पी देवी उपाध्यक्ष बनीं।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग