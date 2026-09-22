Rajasthan Nikay Chunav : एक छोटी बच्ची ने चुना सभापति! जानिए BJP-कांग्रेस के बीच टाई के बाद कहां हुआ रोचक चुनाव?

राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ और खैरथल-तिजारा क्षेत्र के तहत आने वाले खैरथल नगर परिषद के सभापति चुनाव में एक बेहद दिलचस्प और अनोखा चुनावी मुकाबला देखने को मिला है। 45 सदस्यीय नगर परिषद बोर्ड में 44 पार्षदों द्वारा मतदान किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार विक्रम चौधरी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ओमप्रकाश रोघा के बीच मुकाबला 22-22 वोटों पर जाकर पूरी तरह टाई हो गया। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर के सामने जीत-हार का फैसला करने के लिए लॉटरी का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। पूरे प्रशासनिक अमले और राजनीतिक नेताओं की मौजूदगी में एक छोटी बच्ची को बुलाकर ड्रम से पर्ची निकलवाई गई, जिसमें भाजपा प्रत्याशी विक्रम चौधरी का नाम निकला और उन्हें आधिकारिक तौर पर खैरथल नगर परिषद का नया सभापति घोषित कर दिया गया।