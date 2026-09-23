Rajasthan Election : बस के शीशे तोड़कर बाहर निकले बंधक पार्षद! राजस्थान के निकाय चुनाव में ‘हद पार हो गई’, वीडियो वायरल

राजस्थान में निकाय चुनाव के दौरान लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली तस्वीर और करीब 3 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक बस की खिड़कियों के शीशे तोड़कर नवनिर्वाचित पार्षद किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकल रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह वायरल वीडियो पोस्ट करते हुए राज्य की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और पुलिस प्रशासन पर बेहद गंभीर और तीखे आरोप लगाए हैं।