Alwar: अलवर रोजगार सेतु पोर्टल शुरू: युवाओं को घर बैठे मिलेगी नौकरी, ऐसे करें आवेदन

स्थानीय रोजगारदाताओं के लिए भी पोर्टल पर रिक्तियों की जानकारी साझा करने की सुविधा उपलब्ध है। नियोक्ता पंजीकरण कर अपनी जरूरत के अनुसार Job Opening उपलब्ध करा सकेंगे। इससे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध रोजगार के अवसर एक ही मंच पर दिखाई दे सकेंगे। जिले के युवा और रोजगारदाता पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। जिला प्रशासन की इस पहल से रोजगार तलाश रहे युवाओं को अपने जिले में उपलब्ध अवसरों की जानकारी एक जगह मिलने की सुविधा होगी।