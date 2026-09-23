अलवर पंचायत चुनाव 2026: जिला परिषद और पंचायत समिति वार्डों की आरक्षण लॉटरी जारी, देखें पूरी लिस्ट

अलवर जिले में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 की प्रशासनिक तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। बुधवार को मिनी सचिवालय स्थित कलक्ट्रेट सभागार में जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और प्रधान पदों के आरक्षण की लॉटरी पारदर्शी तरीके से निकाली गई। वार्डों के आरक्षण की लॉटरी एक छोटी बच्ची के हाथों निकलवाई गई। इसके बाद अब 24 सितम्बर (गुरुवार) को उपखण्ड स्तर पर एसडीएम की देखरेख में ग्राम पंचायतों के सरपंच और वार्ड पंचों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी।