Alwar: निकाय चुनाव; जयपुर से आईं 650 EVM, प्रशासन ने तेज की तैयारियां

अलवर जिले की कुल 16 पंचायत समितियों में चुनाव कराने को लेकर प्रशासन ने खाका तैयार कर लिया है। अधिकारियों का दावा है कि चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक हर स्तर पर निगरानी रखी जा रही है। पोलिंग बूथों का चिह्नीकरण, संवेदनशील सेंटर्स की लिस्टिंग और कर्मचारियों की ट्रेनिंग का शेड्यूल भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। प्रशासन का पूरा फोकस इस बात पर है कि आम जनता बिना किसी भय के शांतिपूर्ण और सुचारु माहौल में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके।