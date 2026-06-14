14 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

कांग्रेस भ्रष्टाचार का एक भी सबूत दे, मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा – किरोड़ी लाल मीणा

अलवर जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा रविवार को अलवर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जिला प्रशासन एवं सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की ओर से आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Jun 14, 2026

kirodi lal meena

प्रेस वार्ता करते डॉ. किरोड़ी लाल मीणा (फोटो - पत्रिका)

अलवर जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा रविवार को अलवर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जिला प्रशासन एवं सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की ओर से आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों को आकर्षक तरीके से प्रदर्शित किया गया है। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

कांग्रेस को खुली चुनौती

प्रभारी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा हमेशा की तरह अपने तीखे तेवरों में नजर आए। जिला कलक्टर आर्तिका शुक्ला की मौजूदगी में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने विपक्ष के आरोपों पर करारा पलटवार किया। किरोड़ी लाल ने कहा कि वे खुद हमेशा भ्रष्टाचार को उजागर करते आए हैं।

पिछली कांग्रेस सरकार ने जिन मामलों को दबा कर रखा था, मौजूदा सरकार उन पर लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही है, भ्रष्टाचारियों को बचाने का नहीं। अगर कांग्रेस के पास कोई सबूत है तो सामने लाए, वे पद छोड़ने को तैयार हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनके की ओर से उठाए गए मामलों पर अगर संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई, तो वे आगे बड़ा कदम उठाएंगे।

मोदी सरकार में देश की तरक्की

प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने केंद्र की मोदी सरकार के सफल कार्यकाल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश इस समय प्रगति पथ पर है और विकसित भारत का संकल्प लगातार सच हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट विजन है कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए।

महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

उन्होंने बताया कि किसानों से लेकर मध्यम वर्ग को हर क्षेत्र में भारी छूट दी जा रही है। बिजली से लेकर कई कल्याणकारी योजनाओं में लोगों को राहत मिल रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'लखपति दीदी' योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत 14 लाख महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। इसके अलावा बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खोले गए हैं।


8 लाख किलोमीटर सड़कों का जाल

प्रभारी मंत्री ने बुनियादी ढांचे और विकास के आंकड़े रखते हुए कहा कि देश में अब तक 8 लाख किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया जा चुका है। शिक्षा और बुनियादी सुविधाएं बेहतर होने से बच्चों और बेटियों का स्कूल जाना अब आसान हो गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए देश की 109 लाख हेक्टेयर जमीन तक सिंचाई का पानी पहुंचाया गया है, जिससे हर खेत तक पानी पहुंच रहा है।

1.25 लाख सरकारी नौकरी

रेलवे और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए बदलावों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश के कोने-कोने में 164 वंदे भारत ट्रेनें दौड़ रही हैं और शहरों में मेट्रो का विस्तार हो रहा है। देश को 23 नए एम्स की सौगात मिली है। उन्होंने यह भी बताया कि युवाओं के लिए 1.25 लाख सरकारी नौकरियों का कैलेंडर जारी हो चुका है। हरियाणा से यमुना के जरिए पानी लाने की योजना पर काम चल रहा है और रामजल सेतु के लिए 26 हजार करोड़ रुपये के वर्क ऑर्डर दिए जा चुके हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Jun 2026 01:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / कांग्रेस भ्रष्टाचार का एक भी सबूत दे, मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा – किरोड़ी लाल मीणा

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Shahari Seva Shivir: सिर्फ 2 कागज और मिल जाएगा पट्टा, जानें 69ए का नया नियम

shahari seva shivir
अलवर

College Admission: डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट 19 जून तक बढ़ी, जानें पूरा शेड्यूल

College Admission
अलवर

अलवर-भिवाड़ी में फ्लैट खरीदने की चाह रखने वालों के लिए काम की खबर, राजस्थान आवासन मंडल ने बदले नियम

Rajasthan Housing Board
अलवर

Alwar Crime: वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश; फाइनेंस रिकवरी एजेंट सहित 2 गिरफ्तार, 13 गाड़ियां बरामद

bike car thief
अलवर

Alwar News: सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रदर्शनी का आयोजन, शहरी सेवा शिविर का शुभारंभ

shahari seva shivir
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.