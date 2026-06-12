Alwar News: सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रदर्शनी का आयोजन, शहरी सेवा शिविर का शुभारंभ

केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर '12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के' तीन दिवसीय विकास प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। अलवर जिला प्रशासन और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (PRO ऑफिस) के साझा सहयोग से इस खास प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है।



कार्यक्रम की शुरुआत बेहद अनूठे और सांस्कृतिक अंदाज में हुई। उद्घाटन के मौके पर पद्मश्री से सम्मानित भपंग वादक ने अपनी बेहतरीन प्रस्तुति दी और लोकगीतों के माध्यम से सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई। इसके साथ ही वहां मौजूद अतिथियों के सामने 'पंच गौरव खेल' के तहत कुश्ती का एक लाइव डेमो भी पेश किया गया, जिसने समारोह में समां बांध दिया।