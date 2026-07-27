Alwar Crime: सूने मकान से लाखों के जेवर-नकदी चोरी, भोपाल गया था परिवार

जानकारी के अनुसार मन्नाका निवासी 55 वर्षीय नोनीहाल पुत्र ईदू खां भोपाल में ठेकेदारी का काम करते हैं। बीते 12 जुलाई को वह अपने मकान का अच्छी तरह ताला लगाकर पत्नी और बच्चों के साथ भोपाल चले गए थे। इस दौरान 25 जुलाई को जब उनके भतीजे की पत्नी अपने घर की छत पर गेहूं सुखाने गई, तो उनकी नजर नोनीहाल के मुख्य दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे का ताला टूटा हुआ देखकर उन्हें अनहोनी की आशंका हुई। जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो पूरा सामान अस्त-व्यस्त पड़ा हुआ था और अलमारी के ताले टूटे मिले। इसके बाद उन्होंने तुरंत फोन कर नोनीहाल को चोरी की इस घटना की सूचना दी।