12वीं बोर्ड टॉपर प्राची के घर जाकर मंत्री मदन दिलावर ने किया था पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा, 2 साल बाद भी एक रुपया नहीं मिला

प्राची के पिता नरेन्द्र सिंह सोनी ने बताया कि बोर्ड परीक्षा में बेटी की उपलब्धि के बाद शिक्षा मंत्री ने घर पहुंचकर आर्थिक सहायता देने और उच्च शिक्षा का पूरा खर्च राजस्थान सरकार की ओर से उठाने की बात कही थी। इसके बाद उन्हें उम्मीद थी कि बेटी की पढ़ाई में आर्थिक परेशानी नहीं आएगी, लेकिन समय बीतता गया और सरकारी सहायता का इंतजार खत्म नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि वह और प्राची कई बार शिक्षा मंत्री से मिल चुके हैं। करीब पांच बार मंत्री कार्यालय के चक्कर लगाने के बाद भी केवल आश्वासन ही मिला। हर बार कहा गया कि मामले को देखा जाएगा, लेकिन अब तक कोई आर्थिक सहयोग नहीं मिला है।