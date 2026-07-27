इधर, नववधू के स्वागत की तर्ज पर शहर में विशेष सजावट की गई है। संयुक्त व्यापारी महासंघ की ओर से शहीद स्मारक के समीप संचालित सात दिवसीय नि:शुल्क शीतल जल (प्याऊ) सेवा शिविर के समापन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं महाआरती का आयोजन होगा। कार्यक्रम संयोजक राकेश शर्मा ने बताया कि शिविर के अंतिम दिन होने वाले कार्यक्रम में भक्ति एवं संस्कृति से ओत-प्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इसके बाद महाआरती होगी।



इसी प्रकार जिला व्यापार महासंघ, अग्रवाल समाज, कायस्थ समाज सहित विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों की ओर से जगह-जगह भंडारे और प्याऊ लगाए जाएंगे। मेले में बूरा पताशा संघ की ओर से पिछले करीब पांच दशक से श्रद्धालुओं के लिए नि:शुल्क प्याऊ लगाई जा रही है। उमरैण पंचायत समिति ने भी पेयजल की व्यवस्था की है।