Alwar News: अलवर में NH 248-A दो महीने में उखड़ा: निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप

अलवर जिले में नटनी का बारा से अलवर तक बन रहे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 248-ए के निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। पीडब्ल्यूडी एनएच की देखरेख में करीब एक साल पहले इस हाईवे का निर्माण कार्य शुरू कराया गया था। लंबे समय तक जर्जर स्थिति में रहने के बाद जैसे-तैसे इसका 60 फीसदी काम दो महीने पहले पूरा हुआ था, लेकिन पहली ही बारिश ने इसकी गुणवत्ता की धज्जियां उड़ा दीं। करीब 8 किलोमीटर के दायरे में हाईवे की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि सड़क कम और गिट्टी-मलबे का ढेर ज्यादा नजर आ रही है।