Rajasthan Accident: तेज रफ्तार कार की टक्कर से पैदल चल रहे ससुर-बहू की मौत, वाहन पलटने से 5 श्रद्धालु भी घायल

दौसा। अलवर-सिकंदरा मेगा हाईवे पर बसवा थाना क्षेत्र के जयसिंहपुरा गांव में तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे ससुर-बहू को टक्कर मार दी। हादसे में 90 वर्षीय भोलाराम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी 42 वर्षीय बहू रामपति ने बसवा चिकित्सालय ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। हादसे के बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई, जिससे उसमें सवार पांच लोग घायल हो गए। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई और परिवार में मातम छा गया।