26 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

Rajasthan Accident: तेज रफ्तार कार की टक्कर से पैदल चल रहे ससुर-बहू की मौत, वाहन पलटने से 5 श्रद्धालु भी घायल

Dausa Accident: अलवर-सिकंदरा मेगा हाईवे पर बसवा थाना क्षेत्र के जयसिंहपुरा गांव में तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे ससुर-बहू को टक्कर मार दी। हादसे में 90 वर्षीय भोलाराम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी 42 वर्षीय बहू रामपति ने बसवा चिकित्सालय ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया।
2 min read
Google source verification

अलवर

image

Anil Prajapat

Jul 26, 2026

Rajasthan road accident-1

क्षतिग्रस्त कार व मृतक ससुर-बहू की फाइल फोटो।

दौसा। अलवर-सिकंदरा मेगा हाईवे पर बसवा थाना क्षेत्र के जयसिंहपुरा गांव में तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे ससुर-बहू को टक्कर मार दी। हादसे में 90 वर्षीय भोलाराम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी 42 वर्षीय बहू रामपति ने बसवा चिकित्सालय ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। हादसे के बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई, जिससे उसमें सवार पांच लोग घायल हो गए। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई और परिवार में मातम छा गया।

बसवा थाना पुलिस के अनुसार, रामपति अपने वृद्ध ससुर भोलाराम को सहारा देकर घर से बाहर लेकर जा रही थी। जैसे ही दोनों जयसिंहपुरा फाटक के पास पहुंचे, तेज रफ्तार कार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि भोलाराम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर घायल रामपति ने अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया।

हादसे के बाद कार पलटी, 5 लोग घायल

हादसे के बाद कार पलटने से उसमें सवार तिजारा निवासी राजेश सोनी, सोरया, मनीषा, रामकृष्ण सोनी और सोनू सोनी घायल हो गए। सूचना मिलते ही बसवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस से सभी घायलों को राजगढ़ चिकित्सालय भिजवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अलवर रेफर कर दिया गया।

मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कर तिजारा लौट रहे थे

पुलिस ने बताया कि सभी घायल मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कर तिजारा लौट रहे थे। थानाधिकारी नरेश कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। हादसे में कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिए।

पति की परचून की दुकान

पुलिस के अनुसार, मृतका रामपति के पति नरसीराम कस्बे में परचूनी की दुकान चलाते हैं। उनके दो बेटे हैं। एक ही हादसे में
परिवार के बुजुर्ग और बहू की मौत से घर में मातम पसरा हुआ है तथा परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर चीनी से भरा ट्रक पलटा

इधर, दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर अमराबाद रेस्ट एरिया के पास चीनी से भरा ट्रक चालक को नींद की झपकी आने से अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसा पिलर संख्या 221 के पास हुआ। उस समय आसपास कोई अन्य वाहन नहीं होने से बड़ा हादसा टल गया। पुलिस के अनुसार ट्रक दिल्ली से मुंबई जा रहा था। सूचना पर रामगढ़ पचवारा थाना पुलिस और एक्सप्रेसवे की सेफ्टी टीम मौके पर पहुंची। बाद में क्रेन की सहायता से ट्रक को सड़क से हटाया गया।

Exclusive Interview: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP का अगला मिशन क्या? राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष ने बताई आगे की रणनीति

ये भी पढ़ें
Ashutosh Ranka

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Jul 2026 08:55 am

Published on:

26 Jul 2026 08:55 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Rajasthan Accident: तेज रफ्तार कार की टक्कर से पैदल चल रहे ससुर-बहू की मौत, वाहन पलटने से 5 श्रद्धालु भी घायल

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kargil Vijay Diwas 2026: 5 दिन भूखे-प्यासे रहे, फिर भी नहीं झुके… टाइगर हिल फतह की कहानी सेवानिवृत्त नायब सूबेदार की जुबानी

Kargil Vijay Diwas Special
अलवर

बहरोड़ : खड़े कंटेनर में घुसी बाइक, एक ही परिवार के दो लोंगों की मौत, बच्चे के जन्म पर जा रहे थे अस्पताल

Alwar Accident
अलवर

Alwar News: दुकान विवाद में पूर्व चेयरमैन को जड़ा थप्पड़, वीडियो वायरल होने पर हंगामा

alwar thanagazi
अलवर

Alwar News: अमरनाथ यात्रा समय से पहले स्थगित: बिना दर्शन लौटे अलवर के श्रद्धालु, फिर भी उत्साह बरकरार

amarnath yatra
अलवर

Alwar News: लिपिक भर्ती घोटाला; 10 अधिकारी-कर्मचारियों की चार्जशीट सरकार को भेजी, 1 की रुकी

alwar zilla parishad
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.