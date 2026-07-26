Kargil Vijay Diwas 2026: 5 दिन भूखे-प्यासे रहे, फिर भी नहीं झुके… टाइगर हिल फतह की कहानी सेवानिवृत्त नायब सूबेदार की जुबानी

अलवर शहर के 200 फीट रोड स्थित धन्ना का बाग निवासी सेवानिवृत्त सूबेदार धनेश चंद उस समय श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर-गजसिंहपुर क्षेत्र में भारत-पाक सीमा पर तैनात थे। सेना में भर्ती हुए उन्हें महज तीन वर्ष ही हुए थे और वे हवलदार के पद पर कार्यरत थे। जैसे ही कारगिल युद्ध शुरू हुआ, उनकी यूनिट को पश्चिमी सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली। आशंका थी कि पाकिस्तान किसी भी मोर्चे से हमला कर सकता है। ऐसे में रातों-रात बंकर बनाए गए, बारूदी सुरंगें बिछाई गईं और पूरी सीमा को सील कर चप्पे-चप्पे पर सैनिक तैनात कर दिए गए। उस समय मोबाइल फोन नहीं थे। सप्ताह में केवल एक बार कंट्रोल रूम के माध्यम से परिवार से बातचीत हो पाती थी। युद्ध शुरू होने के बाद परिजनों को सूचना देने का अवसर भी नहीं मिला। युद्ध समाप्त होने के बाद ही परिवार से संपर्क हो सका।