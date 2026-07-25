कोटपूतली-बहरोड़ : खड़े कंटेनर में घुसी बाइक, एक ही परिवार के दो लोंगों की मौत, बच्चे के जन्म पर जा रहे थे अस्पताल

कोटपूतली-बहरोड़। जिले के प्रागपुरा थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। नवजात बच्चे के जन्म की खुशी में अस्पताल जा रहे देवर और भाभी की बाइक नेशनल हाईवे-48 पर सड़क किनारे खड़े कंटेनर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया, जबकि अस्पताल पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।