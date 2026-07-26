Alwar Crime: अवैध खनन पर एक्शन; पत्थर से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त, चालक गिरफ्तार

दरअसल पुलिस की एक टीम जब थाना क्षेत्र में गश्त और चेकिंग पर तैनात थी, तभी उन्हें गुप्त सूचना मिली कि अवैध रूप से चेजा पत्थर भरकर एक ट्रैक्टर-ट्रॉली इस रास्ते से गुजरने वाली है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए नाकाबंदी की और संदिग्ध ट्रैक्टर को रुकवाया। जब चालक से पत्थरों के खनन और परिवहन से जुड़े कागजात मांगे गए, तो वह कोई भी वैध दस्तावेज या रवन्ना पेश नहीं कर सका। कागजात न होने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पत्थरों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर लिया।