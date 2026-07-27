Alwar: बारिश आते ही बत्ती गुल, 250 नई और 4 हजार पुरानी रोड लाइटें खराब

वार्ड नंबर तीन विजय नगर में रोड लाइट खराब हो गई। रजिस्टर 3247 नंबर पर इनकी शिकायत दर्ज है। वार्ड नंबर 30 में एक निजी कॉलेज के सामने की लाइट खराब है। वार्ड नंबर 6, स्कीम 10-ए में दो लाइटें खराब हैं। इसकी शिकायत फूलचंद ने दर्ज कराई थी। वार्ड नंबर 61 में 24 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई गई कि भाजपा नेता रामहेत की गली की रोड लाइट खराब है। वार्ड नंबर 52 में तीन रोड लाइट बंद पड़ी हैं। इसी तरह अन्य जगहों से भी रोड लाइटों की हर दिन दर्जनों शिकायतें कंट्रोल रूम में आई और दर्ज की गई। कंट्रोल रूम संचालक के मुताबिक, शिकायतों को संबंधित विभाग को अवगत कराते हैं। यह लाइटें एक-दो दिन में ठीक करवा दी जाती हैं।