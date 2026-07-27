राजस्थान के पांचना बांध को उड़ाने की थी साजिश, MP से 400 साल पुरानी तोप चोरी केस में बड़ा खुलासा

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर गांवडा मीणा गांव तक सुराग ढूंढ़ा। तोप की ​तलाश के लिए पिछले बुधवार को मध्य प्रदेश व राजस्थान की पुलिस टीम ने गांवडा मीणा गांव के जंगल में तीन स्थानों पर खुदाई की थी। नरवर थाना पुलिस व स्थानीय पुलिस की ओर से सुझाए संदिग्ध स्थानों की जांच के लिए भरतपुर पुलिस महानिरीक्षक रेंज ऑफिस से मेटल डिटेक्टर टीम भी बुलाई गई थी। इसके बाद पुलिस ने शनिवार को पालनपुर निवासी अमन कुमार और गांवडा मीणा निवासी टिम्मूराम को गिरफ्तार किया।