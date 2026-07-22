MP से लूटी गई 400 साल पुरानी तोप की राजस्थान में तलाश, 60 से ज्यादा पुलिसकर्मी सर्च ऑपरेशन में जुटे

मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले स्थित ऐतिहासिक नरवर किले से 15 जुलाई की रात करीब 400 साल पुरानी और दुर्लभ सिंधियाकालीन तोप लूट लिए जाने का मामला सामने आया था। आरोप है कि करीब 30 हथियारबंद और नकाबपोश बदमाश लोडिंग वाहन लेकर दुर्गम रास्ते से होते हुए किले के अंदर घुसे। बदमाशों ने वहां मौजूद निहत्थे सुरक्षाकर्मियों को बंदूक की नोक पर धमकाया और 16वीं शताब्दी की ऐतिहासिक तोप को लूटकर अपने साथ ले गए। तोप लूटने का मामला सामने आने के बाद पुरातत्व विभाग और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामला दर्ज होने के बाद से पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। अब राजस्थान में संभावित ठिकानों पर पुलिसकर्मियों की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है।