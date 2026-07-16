Rajasthan: लंबे इंतजार के बाद पांचना बांध के गेट खुले, नहरों और गंभीर नदी में जल प्रवाह शुरू

करौली। करीब दो दशक से पांचना बांध के पानी को लेकर चले आ रहे विवाद और हाल के दिनों में हुए आंदोलन के बाद आखिरकार गुरुवार को किसानों के लिए राहत भरी खबर आई। स्लूस गेटों की तकनीकी खामियां दूर होने के बाद पांचना बांध के सातों गेटों का सफल टेस्ट रन किया गया। इसके साथ ही कमांड क्षेत्र की नहरों, गंभीर नदी और पांचना-गुड़ला लिफ्ट परियोजना की नहरों में फिर से पानी छोड़ा गया। नहरों और नदी में कलकल करते पानी को देखकर किसान प्रतिनिधियों ने खुशी जताई और उम्मीद जताई कि अब समय पर सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा।