पांचना बांध मामला : आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर तनाव, करौली में कई जगहों पर सड़कें जाम, पुलिस कार्रवाई शुरू

करौली। पांचना बांध से कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़ने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच सोशल मीडिया पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों ने करौली जिले में तनाव बढ़ा दिया है। विभिन्न स्थानों पर समाज के लोगों ने विरोध-प्रदर्शन करते हुए सड़कें जाम कर दीं और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। हालात को देखते हुए करौली पुलिस ने सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां करने वाले लोगों के खिलाफ अलग-अलग थानों में मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।