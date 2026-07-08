पांचना बांध विवाद: नहीं थमा किसानों का आंदोलन, पानी की मात्रा बढ़ाने की मांग पर अड़े ग्रामीण, रोडवेज बसों का संचालन बंद

Rajasthan Panchna Dam: करौली। करौली जिले में पांचना बांध से जल निकासी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब तक पूरी तरह शांत नहीं हो सका है। कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी पहुंचने के बावजूद किसानों ने आंदोलन और जाम जारी रखा हुआ है। हिण्डौन, गंगापुर सिटी और आसपास के इलाकों में कई स्थानों पर किसान सड़क पर डटे हुए है, जिससे आमजन और यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रशासन दिनभर किसानों से बातचीत कर गतिरोध समाप्त कराने के प्रयास करता रहा, लेकिन देर शाम तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका।