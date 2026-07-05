Rajasthan : चंबल में मगरमच्छ का हमला, 15 मिनट तक संघर्ष के बाद साथी ने बचाई चरवाहे की जान

जानकारी के अनुसार घूंसई गांव निवासी पूरन मीना पुत्र रामफूल मीना रविवार दोपहर करीब एक बजे अपनी बकरियों को जंगल में चराने के बाद चंबल नदी पर पानी पिलाने ले गया था। बकरियों को पानी पिलाने के बाद वह स्वयं पीने के लिए बोतल में पानी भर रहा था। इसी दौरान नदी में पहले से घात लगाए बैठे मगरमच्छ ने अचानक हमला कर उसके दाहिने हाथ को जबड़ों में दबोच लिया और उसे गहरे पानी की ओर खींचने लगा।