Kota Crocodile Attack : कोटा में मगरमच्छ ने 11 वर्षीय बच्चे पर किया हमला, पार्वती नदी में नहाने के दौरान हुआ हादसा

20 मई को धौलपुर शहर से चम्बल नदी के लगे राजघाट गांव में मवेशियों को पानी पिलाने गई 14 वर्षीय बालिका भारती को मगरमच्छ चंबल नदी में खींच ले गया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। राजघाट निवासी दीनदयाल की बेटी भारती रोजाना की तरह सुबह करीब 11 बजे मवेशियों को पानी पिलाने चंबल नदी पर गई थी। इसी दौरान एक भैंस पानी में उतर गई। उसे बाहर निकालने के लिए भारती नदी में उतरी, तभी पानी में छिपे मगरमच्छ ने अचानक उस पर हमला कर दिया था। बच्चियों की चीख-पुकार सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद भारती को मगरमच्छ के कब्जे से छुड़ाया। हालांकि तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।