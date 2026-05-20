राजस्थान में मगरमच्छ ने 14 वर्षीय बालिका को बनाया शिकार, भैंस को निकालने के लिए पानी में उतरी थी

राजघाट निवासी दीनदयाल की बेटी भारती रोजाना की तरह सुबह करीब 11 बजे मवेशियों को पानी पिलाने चंबल नदी पर गई थी। इसी दौरान एक भैंस पानी में उतर गई। उसे बाहर निकालने के लिए भारती नदी में उतरी, तभी पानी में छिपे मगरमच्छ ने अचानक उस पर हमला कर दिया और उसे खींचकर नदी के दूसरे किनारे की ओर ले जाने लगा । भारती के साथ मौजूद दूसरी लड़कियों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन मगरमच्छ उसे दूर तक घसीटता रहा।