Dholpur: पालिका ने रोशनी पर करोड़ों की राशि की खर्च, फिर भी अंधेरे में सड़कें

शहर में करौली रोड़, बाड़ी रोड, भीमनगर, शिव कॉलोनी, नवीन बस स्टैंड रोड़, वैदल पाड़ा, साहनी पाड़ा, आरएसी लाइन रोड़, हनुमान कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट खराब होने के कारण सड़कों पर अंधेरा फैला हुआ है। वहीं पनिहारी गेट, बर तिराहा, करौली व बाड़ी बाइपास तिराहे पर हाइमास्ट लाइटें बंद होने के कारण शोपीस बनी हुई हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि शहर में पालिका ने स्ट्रीट लाइटों के साथ टाइमर भी लगाए गए थे, जो रात्रि में लाइटें जलने के बाद सुबह ही स्वतः ही बंद हो जाती थी, लेकिन अब टाइमर खराब होने के कारण दिनभर स्ट्रीट लाइटें जली रहती हैं, जिसके कारण बिजली की छीजत बढ़ गई है।शहर के अलग-अलग इलाकों में 800 से ज्यादा स्ट्रीट लाइटें लंबे समय से खराब पड़ी हैं। इसके चलते राहगीरों को रोजाना अंधेरे में आवागमन करना पड़ता है। यह समस्या न केवल असुविधा पैदा कर रही है, बल्कि लोगों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बन चुकी है।