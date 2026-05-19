धौलपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी, कंटेनर से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद

जिले में मादक पदार्थों को लेकर गतिविधियां बढ़ती जा रही है। कार्रवाई के दौरान कई जगह से मादक पदार्थ जब्त भी किए गए हैं। लेकिन मंगलवार को मादक पादार्थ की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जानकारी के अनुसार नारकोटिक्स विभाग को मिली सूचना के बाद निहालगंज थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान सूचना के आधार पर नेशनल हाइवे 44 स्थित मिडवे के पास से गुजर रहे संदिग्ध कंटेनर को रोककर उसकी तलाशी ली, जिसमें बड़ी मात्रा लगभग् 1100 किलो अवैध डोडा-चूरा पाया गया। जिसकी कीमत लगभग 1.45 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने डोडा-चूरा को जब्त कर कंटेनर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। जानकारी के अनुसार यह कंटेनर झारखंड से बीकानेर की ओर जा रहा था। जिसे संयुक्त कार्रवाई एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के साथ निहालगंज थाना पुलिस टीम ने अंजाम दिया। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि मादक पदार्थ की सप्लाई चेन और इसमें शामिल अन्य लोगों का पता लगाया जा सके।