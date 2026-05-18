Dholpur: बजरी निकासी के रास्तों पर बनेगी अस्थाई चौकियां, सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब जिले में व्यवसायिक वाहना जो खनन क्षेत्र में लगे हैं, उनके लिए जीपीएस सिस्टम लगाना होगा। बिना जीपीएस सिस्टम के वाहन संचालन होते मिला तो कार्रवाई होगी। अब वाहनों में जीपीएस सिस्टम को लेकर जिला परिवहन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने व्यावसायिक गतिविधि में लगे वाहनों की जांच शुरू कर दी है। खनन क्षेत्र में लगे ट्रेक्टर-ट्रॉली, डंपर, ट्रक, लोडिंग, के्रन और पोकलेन इत्यादि मशीनों में जीपीएस सिस्टम लगेंंगे। बताया जा रहा है कि जीपीएस सिस्टम धौलपुर से ही बतौर मॉडल लागू किया जा रहा है। अगर यह सफल रहा तो आने वाले समय में अन्य स्थानों पर भी लागू किया जा सकेगा। इससे मालूम हो सकेगा कि वाहन किस इलाके में गया और उसकी स्टडी हो पाएगी। साथ ही मैपिंग करने में आसानी रहेगी। वर्तमान में कई वाहन कृषि बताकर खनन क्षेत्र में माल ढोह रहे हैं। अब ऐसे वाहनों पर गाज गिर सकती है।