Rajasthan : राजस्थान के इस जिले में दिखा आर्कटिक का दुर्लभ पक्षी कॉमन रिंग्ड प्लोवर, पक्षी प्रेमी उत्साहित

जानकारों ने बताया कि यह छोटा सा फुर्तीला पक्षी अपनी आंखों पर काले ‘मास्क’ और गले पर बनी काली रिंग की वजह से आसानी से पहचाना जाता है। कॉमन रिंग्ड प्लोवर एक छोटा, गठीला तटीय पक्षी है। जिसकी पहचान उसकी नारंगी चोंच (सिरा काला) नारंगी पैर और गले में काली पट्टी से होती है। ये आर्कटिक यूरेशिया में प्रजनन करते हैं और सर्दियों में तटों व झीलों के पास रहते हैं। ये कीड़े-मकोड़े खाते हैं और बजरी में घोंसला बनाते हैं। राजस्थान में अब तक यह पक्षी केवल भरतपुर, सवाई माधौपुर और जैसलमेर में ही देखा गया था। अब धौलपुर प्रदेश का चौथा ऐसा जिला बन गया है जहां इस पक्षी की पुष्टि हुई है।