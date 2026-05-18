Pre-Monsoon Update : मौसम विज्ञानियों की भविष्यवाणी, 28 मई के बाद मेवाड़ में प्री-मानसून बारिश की संभावना

राजस्थान में दिन के साथ रात भी तपने लगी है। इस सप्ताह राजस्थान के पश्चिमी के साथ उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भी गर्मी तेज होगी। मौसम विभाग ने 18 मई और 19 मई को 19 जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। इन शहरों का अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की संभावना है। उधर, रविवार को बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में दिन का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इन शहरों के साथ फलोदी, चित्तौड़गढ़ में भी तेज गर्मी रही। हनुमानगढ़ में रात भी गर्म होने लगी है।