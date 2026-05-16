Petrol-Diesel : डूंगरपुर में पेट्रोल-डीजल बिक्री की प्रति वाहन तय की गई नई लिमिट, खुले में बिक्री बंद, आमजन चिंतित

दक्षिणी राजस्थान का डूंगरपुर जिला गुजरात सीमा से जुड़ा हुआ है। इस पर अधिकांश भारी वाहन डूंगरपुर सीमा से होकर गुजरात की तरफ जाते है। ऐसे में राजस्थान से गुजरात राज्य में पेट्रोलियम पदार्थ के भाव कम है। इस पर अधिकांश भारी वाहन चालक गुजरात राज्य से पट्रोल व डीजल वाहनों में डलवाते है। गुजरात से राजस्थान में पेट्रोल पर दस रुपए व डीजल पर एक रुपए अधिक है। इधर, भावों में लगातार वृद्धि होने के कारण आमजन की जेब पर भार बढ़ रहा है। पेट्रोलियम पदार्थ के भावों में बढ़ोत्तरी होने से अन्य सामग्री के भावों में तेजी होगी। परिवहन के साथ निरंतर काम आने वाली वस्तुएं भी महंगी होने की संभावना है।