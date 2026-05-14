Rajasthan Teacher Transfer : राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर लगा प्रतिबंध कब हटेगा? असंतोष बढ़ा

तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति भी पिछले 6 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में लम्बित है। अतिरिक्त विषय वाले शिक्षकों के विवाद के कारण मामला अटका हुआ है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी नहीं होने से 25 हजार पदोन्नतियों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। बिना पदोन्नति के ही प्रतिवर्ष हजारों शिक्षक सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं। पदोन्नति नहीं होने से इसका सीधा असर प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं पर भी पड़ रहा है। जहां एक ओर अनुभवी शिक्षक पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं वहीं युवा प्रशिक्षित बेरोजगार सोच रहे हैं कि पदोन्नतियां शुरू हो जाए तो तृतीय श्रेणी शिक्षकों की बम्पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो सके।