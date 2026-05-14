14 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डूंगरपुर

Rajasthan Teacher Transfer : राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर लगा प्रतिबंध कब हटेगा? असंतोष बढ़ा

Rajasthan Teacher Transfer : राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर लगा प्रतिबंध अभी नहीं हटा है। पर शिक्षक अपने गृह जिले या इच्छित स्थान पर जाने की आस में बैठे हैं।

3 min read
Google source verification

डूंगरपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

May 14, 2026

When will Rajasthan third grade teachers transferred Dungarpur Dissatisfaction increased

डूंगरपुर. जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय। फोटो पत्रिका

Rajasthan Teacher Transfer : बनकोडा. राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण का मुद्दा फिर सुर्खियों में है। नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रेल से शुरू हो चुका है, पर तबादलों पर लगा प्रतिबंध अब तक नहीं हटा है। प्रदेशभर के लाखों शिक्षकों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। अनुमान है कि एक लाख से अधिक शिक्षक लंबे समय से अपनी गृह जिले या इच्छित स्थान पर जाने की आस लगाए बैठे हैं।

तृतीय श्रेणी शिक्षकों के अंतिम तबादले वर्ष 2018 में हुए थे। इसके बाद से अब तक कोई नियमित स्थानांतरण प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। वर्तमान सरकार के ढाई वर्ष के कार्यकाल में दो बार फरवरी 2024 और जनवरी 2025 तबादलों से प्रतिबंध हटाया गया, लेकिन शिक्षा विभाग को इस दायरे से बाहर रखा गया। इससे शिक्षकों में निराशा और बढ़ गई है।

6 साल से अटकी पदोनति

तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति भी पिछले 6 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में लम्बित है। अतिरिक्त विषय वाले शिक्षकों के विवाद के कारण मामला अटका हुआ है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी नहीं होने से 25 हजार पदोन्नतियों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। बिना पदोन्नति के ही प्रतिवर्ष हजारों शिक्षक सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं। पदोन्नति नहीं होने से इसका सीधा असर प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं पर भी पड़ रहा है। जहां एक ओर अनुभवी शिक्षक पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं वहीं युवा प्रशिक्षित बेरोजगार सोच रहे हैं कि पदोन्नतियां शुरू हो जाए तो तृतीय श्रेणी शिक्षकों की बम्पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो सके।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अन्य सभी संवर्गों यथा प्रधानाचार्य, प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी शिक्षकों सहित विभिन्न विभागों में लगभग हर वर्ष तबादले होते रहे हैं, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षकों के मामले में स्थिति बिल्कुल अलग है। इन शिक्षकों के लिए वर्षों से कोई स्थायी नीति लागू नहीं हो पाई है।

आंकड़ों में यह है स्थिति

प्रदेशभर में वर्तमान में तृतीय श्रेणी (लेवल-1 एवं लेवल-2) शिक्षकों की संख्या 2,41,060 है। इनमें बड़ी संख्या ऐसे शिक्षकों की है, जो वर्षों से दूर के क्षेत्रों में कार्यरत हैं। डूंगरपुर जिले की बात करें तो यहां 8,467 तृतीय श्रेणी शिक्षक कार्यरत हैं, जिनमें से अधिकांश स्थानांतरण की प्रतीक्षा में हैं।

लंबे समय तक एक ही स्थान पर जमे रहने या दूरदराज क्षेत्रों में पदस्थापित होने के कारण शिक्षकों को पारिवारिक, सामाजिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई शिक्षक अपने परिवार से दूर रहकर सेवा दे रहे हैं, जिससे उनके बच्चों की शिक्षा और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर भी असर पड़ रहा है। महिला शिक्षकों के लिए यह स्थिति और अधिक चुनौतीपूर्ण बताई जा रही है।

उदयपुर संभाग के विभिन्न जिलों की फैक्ट फाइल

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक

जिला - एल2 - एल1 - कुल
बांसवाड़ा - 1496 - 5158 - 6654
चित्तौड़गढ़ - 1749 - 2848 - 4597
डूंगरपुर - 1295 - 4098 - 5393
प्रतापगढ़ - 829 - 2411 - 3240
राजसमंद - 1325 - 2577 - 3902
सलूम्बर - 551 - 1689 - 2240
उदयपुर- 1659 - 5486 - 7145
कुल- 8904 24267 33171।

माध्यमिक शिक्षा विभाग में लेवल-2 तथा लेवल -1 में कार्यरत शिक्षक

जिला - एल2 - एल1 - कुल
बांसवाड़ा - 1528 - 1372 - 2900
चित्तौड़गढ़ - 1032 - 1100 - 2132
डूंगरपुर - 1196 - 1056 - 2252
प्रतापगढ़ - 779 - 610 - 1389
राजसमंद - 852 - 893 - 1745
सलूम्बर - 484 - 325 - 809
उदयपुर - 1681 - 1639 - 3320
कुल- 7552 - 6995 - 14547।

माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में कुल तृतीय श्रेणी अध्यापक
33171 14547 = 47,718

अकेले डूंगरपुर जिले में कुल तृतीय श्रेणी अध्यापक
5393 2252 =7,645।

शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर राहत देनी चाहिए

तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले वर्षों से लंबित हैं, जिससे शिक्षकों में असंतोष है। सरकार को पारदर्शी और समयबद्ध ट्रांसफर नीति लागू कर प्रतिकूल क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर राहत देनी चाहिए।
डॉ.ऋषिन चौबीसा, प्रदेश उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

ये भी पढ़ें

NEET Exam Paper Leak Update : सीबीआई को चारों आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड मिली, इस खेल की पढ़ें पूरी स्टोरी
जयपुर
NEET Paper Leak update CBI gets transit remand all four accused read full story Rajasthan

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 May 2026 09:06 am

Published on:

14 May 2026 09:04 am

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / Rajasthan Teacher Transfer : राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर लगा प्रतिबंध कब हटेगा? असंतोष बढ़ा

बड़ी खबरें

View All

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Dungarpur News : युवती को भगाने के मामले में भड़का विवाद, गुस्साए लोगों ने दो मकानों में लगाई आग

Dungarpur violence news
डूंगरपुर

Dungarpur Road : पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का अजब-गजब खेल, अब अधिकारियों ने माना- सर्वे था गलत

Rajasthan Dungarpur Road PWD officials play a strange game they admitted that survey wrong
डूंगरपुर

Rajasthan Crime : बड़े भाई ने की छोटे भाई की पत्नी की हत्या, सिर पर लोहे की रॉड से किए ताबड़तोड़ वार

dungarpur murder
डूंगरपुर

PM-SHRI Schools : प्राध्यापकों के पदस्थापन पर राजस्थान के शिक्षा विभाग का दोहरा मापदंड, शैक्षिक महासंघ ने जताई आपत्ति

Rajasthan Education Department Double Standards Regarding Lecturers Posting PM-SHRI Schools Educational Federation Raises Objection
डूंगरपुर

Rajasthan Summer Vacation : राजस्थान में 17 मई से होगा स्कूलों में ग्रीष्मावकाश, छात्र-छात्राओं की बल्ले-बल्ले

Rajasthan Schools summer vacation start 17 May 2026 Students happy
डूंगरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.