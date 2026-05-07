Rajasthan Summer Vacation : राजस्थान में 17 मई से होगा स्कूलों में ग्रीष्मावकाश, छात्र-छात्राओं की बल्ले-बल्ले

Rajasthan Summer Vacation : शिक्षा निदेशालय बीकानेर की ओर से 2026-27 का शिविरा पंचांग जारी कर दिया है। जिसमें राजकीय विद्यालयों में मई माह में 14 कार्य दिवस बताए गए हैं, वहीं 17 मई से ग्रीष्मावकाश की शुरुआत होगी। शिविरा पंचांग के अनुसार 4 मई से प्रवेशोत्सव का शुरू दूसरा चरण 11 जुलाई तक चलेगा। अध्यापकों को प्रथम चरण में शेष रहे बच्चों के चिन्हीकरण के लिए हाउसहोल्ड सर्वे करना होगा। चिन्हीकरण के बाद सीएसआर मॉड्यूल में इस कार्य की प्रविष्टि करनी होगी।