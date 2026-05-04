Railways Big Gift : डूंगरपुर में रेलवे गुड्स सेवा जल्द, राजस्थान के 4 जिलों को मिलेगा बड़ा फायदा, नौकरी संग मिलेगा रोजगार

Railways Big Gift : राजस्थान के बागड़ क्षेत्र के आर्थिक विकास को रफ्तार देने वाली बड़ी सौगात इसी साल डूंगरपुर को मिलने जा रही है। रेलवे की ओर से डूंगरपुर रेलवे स्टेशन पर बहुप्रतीक्षित गुड्स सर्विस शुरू करने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। यदि निर्माण कार्य तय समय पर पूरा हुआ, तो दीपावली से पहले ही डूंगरपुर रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ियों का ठहराव शुरू हो जाएगा और यहां से सामान की दुलाई सेवा प्रारंभ हो जाएगी।