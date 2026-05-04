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Bomb Threat : उदयपुर, बाड़मेर, बारां के कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, मची अफरा तफरी

Bomb Threat : राजस्थान में बम से उड़ाने की धमकी का सिलसिला थम नहीं रहा है। उदयपुर व बाड़मेर के कोर्ट को आज बम से उड़ाने की धमकी दी गई। जिसके बाद अफरातफरी का माहौल बन गया। कोर्ट परिसर को खाली करवाया गया। पुलिस-प्रशासन अलर्ट हैं। अभी ताजा सूचना के अनुसार बारां में भी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है।

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जयपुर

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Sanjay Kumar Srivastava

May 04, 2026

Udaipur and Barmer courts threatened with bombings creating panic

उदयपुर में कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद अलर्ट सुरक्षा एजेंसी। फोटो पत्रिका

Bomb Threat : राजस्थान में बम से उड़ाने की धमकी का सिलसिला थम नहीं रहा है। उदयपुर, बाड़मेर व बारां के कोर्ट को आज बम से उड़ाने की धमकी दी गई। जिसके बाद अफरातफरी का माहौल बन गया। कोर्ट परिसर को खाली करवाया गया। पुलिस-प्रशासन अलर्ट हैं। उदयपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय में सोमवार सुबह 8.30 अचानक बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया। कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। प्रशासन व सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गई। आनन-फानन में पूरे कोर्ट परिसर को खाली करवाया गया। पुलिस और प्रशासन की टीमें कोर्ट परिसर के चप्पे-चप्पे की बारीकी से तलाशी ले रही हैं।

वकीलों को कोर्ट परिसर से बाहर भेजा

प्रशासन ने वकीलों के काम शुरू करने से पहले ही अचानक सबको बाहर निकलने के निर्देश दे दिए गए। कोर्ट के सभी गेट बंद कर दिए गए और सुरक्षा का कड़ा घेरा बना दिया गया। जिला पुलिस, डॉग स्क्वॉड और एटीएस की टीमें कोर्ट के हर कमरे और कोने को खंगाल रहा है।

फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है…

सूत्रों से के अनुसार, बम से उड़ाने की यह धमकी एक ईमेल के जरिए भेजी गई थी। इसकी तकनीकी जांच की जा रही है कि यह ईमेल कहां से आया और इसे भेजने वाला कौन है? वहीं पुलिस अधिकारी सभी से शांति और संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। फिलहाल सर्च ऑपरेशन काफी तेजी से चल रहा है और अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु मिलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

बाड़मेर में भी मिली धमकी

वहीं दूसरी तरफ भारत-पाकिस्तान बॉर्डर से सटे बाड़मेर में भी जिला न्यायालय स्थित कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। जिसके बाद पुलिस-प्रशासन ने कोर्ट परिसर खाली करवा लिया है। यहां भी धमकी ईमेल के जरिए आई थी। डॉग स्क्वॉड से कोर्ट परिसर की जांच की जा रही है। इससे पहले 9 मार्च को भी बाड़मेर ड‍िस्‍टिक कोर्ट को बम से उड़ने की धमकी म‍िली थी।

बारां में भी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी

अभी ताजा सूचना के अनुसार बारां में भी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि सीजेएम की आधिकारिक ईमेल आईडी पर संदिग्ध मेल मिला है। सूचना मिलते ही प्रशासन अलर्ट हो गया है। प्रशासन एहतियातन कोर्ट परिसर खाली करा रहा है। सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। पुलिस व सुरक्षा एजेंसियां मौके पर जांच में जुटी हैं।

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Updated on:

04 May 2026 11:05 am

Published on:

04 May 2026 10:51 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Bomb Threat : उदयपुर, बाड़मेर, बारां के कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, मची अफरा तफरी

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