Bharatpur : पुलिस अधिकारी पर बड़ा आरोप, बैडमिंटन खेल रही महिलाओं को फेंकी नंबर लिखी चिट

वहीं एक अन्य मामले में नदबई कस्बे में 25 मार्च को हुए सर्राफा व्यापारी योगेन्द्र चोपड़ा की लूट एवं निर्मम हत्या के सनसनीखेज मामले में अब पुलिस ने जांच की रफ्तार तेज कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीजी क्राइम बिपिन कुमार नदबई थाने पहुंचे और विशेष जांच दल (एसआईटी) की उच्चस्तरीय बैठक लेकर अधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पूरे प्रकरण की गहन समीक्षा करते हुए स्पष्ट कहा कि आरोपियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा।