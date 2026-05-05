Rajasthan News: किसानों के प्रदर्शन के दौरान अचानक आर्मी हेलीकॉप्टर की लैंडिंग, जानें पूरा मामला

सोमवार को भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर ब्रिगेडियर मनजीत दास को मथुरा से जयपुर लेकर जा रहा था। उड़ान के दौरान अचानक तकनीकी खराबी आने के कारण पायलट को सतर्कता बरतते हुए पला हवाई पट्टी पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया और सभी सैन्य कर्मी सुरक्षित रहे।