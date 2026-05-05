Bharatpur Crime : न्याय की आस में एक माह तक नहीं नहाई बलात्कार पीड़िता, छोटे भाई की वजह से पलटा केस, कोर्ट नाराज

Bharatpur Crime : भरतपुर में पुलिस लापरवाही की हद कर दी। 13 वर्षीय बलात्कार पीड़िता न्याय की उम्मीद में एक माह तक नहाई तक नहीं, ताकि मेडिकल जांच में सबूत सुरक्षित रह सकें। इसके बाद भी पुलिस की कथित लापरवाही के चलते न तो समय पर मेडिकल कराया गया और न ही महत्वपूर्ण साक्ष्य कोर्ट में पेश किए गए। मामला तब पलटा, जब पीड़िता के 10 वर्षीय भाई की ओर से बनाया गया वीडियो कोर्ट में सामने आया। पोक्सो कोर्ट ने पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी को कड़ी फटकार लगाई।