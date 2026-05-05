West Bengal Election 2026 Result : पश्चिम बंगाल प्रवासी राजस्थानियों की बल्ले-बल्ले, 5 भाजपा प्रत्याशी जीते चुनाव

West Bengal Election 2026 Result : जयपुर. पश्चिम बंगाल की राजनीति में प्रवासी राजस्थानियों की मजबूत मौजूदगी देखने को मिली है। भाजपा ने रणनीति के तहत ऐसे 9 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, जिनमें से कई की जड़ें अब भी राजस्थान से जुड़ी हैं। इनमें से 5 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर विधानसभा तक पहुंच बनाई, जिससे पार्टी की रणनीति को बड़ी सफलता मिली है। ये सभी नेता मूलत: राजस्थान के विभिन्न जिलों से वर्षों पहले रोजगार और व्यापार के सिलसिले में पश्चिम बंगाल गए थे। इन्होंने वहां सक्रिय राजनीति में अपनी अलग पहचान बना ली।